Maarten ziet crash op vakantie en redt kinderen: 'Politieman ben je overal'

Voorzitter Maarten Brink van de politievakbond ACP Zeeland West-Brabant heeft tijdens zijn vakantie in Amerika twee kinderen gered uit een auto die betrokken was bij een ernstig verkeersongeluk in het Amerikaanse Texas. De auto crashte net nadat Maarten incheckte bij een hotel.

"Ik hoorde plotseling een harde klap en zag ik een auto letterlijk op tien meter afstand voorbij vliegen en crashen op een aantal andere geparkeerde auto's", laat Maarten zaterdagochtend weten. Wat volgde was een 'bizarre klap en een grote stofwolk'. "Ik zag een auto bovenop een aantal andere auto's staan. Ik rende er meteen op af en riep naar iemand in de buurt dat direct 911 gebeld moest worden."

"Ik zag een man shakend achter het stuur liggen."

Direct hoorde ik het geschreeuw van kinderen uit de auto komen en zag ik rook onder de voorkant van de auto komen", vervolgt Maarten. "Geen tijd om lang na te denken dus. Ik klom op een van de pick-ups waar de SUV bovenop was beland. Ik zag een man shakend achter het stuur liggen. De kinderen kropen door de gekantelde auto. " Vanwege de rook realiseerde de agent zich meteen: die kinderen moeten eruit! Maar de deuren van de auto bleken vervormd en van buitenaf niet meer te openen. "Een van de kinderen, het jongetje kreeg ik zover de hendel over te halen. Na hard drukken en trekken boog de de deur open en kon ik het meisje en de jongen - ik schat 7 en 10 - jaar oud - uit de SUV krijgen. Anderen brachten hen in veiligheid en ik probeerde vervolgens bij de man te komen, die niet aanspreekbaar was. Dit lukte niet helaas. Gelukkig hoorde ik binnen enkele minuten alle hulpverleners aanrijden. Ze kwamen met velen. Ik maakte me bekend en samen zorgden we dat de situatie stabiel was, er een goede overdracht plaatsvond en dat de man werd bevrijd."

"Wat een bizarre gebeurtenis!"

De vader en zijn zoon kwamen er relatief goed vanaf en mochten diezelfde avond naar huis. Het meisje bleek er slechter aan toe. Zij had onder meer haar rug op twee plaatsen gebroken. Daarop werd zij met een helikopter naar een groter ziekenhuis gebracht. "Wat een bizarre gebeurtenis", verzucht Maarten. "Automatisch ga je handelen. Alsof je in uniform in je eigen land bent. Maar dit was toch echt in korte broek en op slippers in Texas, USA. Later heb ik in het politiebureau van de 'sergeant' nog een bedankje ontvangen voor bewezen diensten. Zo zie je maar; politieagent ben je altijd en overal. Je gaat automatisch in de 'handelmodus'. Nu terug naar de 'vakantiemodus'. "

De ravage na de crash was enorm (foto: Maarten Brink).

Met behulp van andere hulpverleners kon ook de bestuurder uit de auto worden bevrijd (foto: Maarten Brink).