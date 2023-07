Man pakt mes en dreigt handhavers keel door te snijden na bekeuring

Een 37-jarige man uit Zundert is rond zes uur vrijdagavond aangehouden nadat hij twee handhavers dreigde de keel door te snijden. De man ging door het lint nadat hij een parkeerbon had gekregen bij een supermarkt aan het Fabriekspad in Oisterwijk.

Toen de man zag dat de handhavers de bon uitschreven, kwam hij geïrriteerd op hen af. Hij riep luidkeels dat hij hen in elkaar ging slaan. Vervolgens maakte hij met een vinger een beweging langs zijn nek en schreeuwde: “Zal ik anders jullie keel doorsnijden?". Vervolgens liep hij naar zijn auto waaruit hij volgens iemand die toekeek inderdaad een mes haalde en dat in zijn handen nam. 'We tolereren geen geweld tegen onze handhavers'

Uiteindelijk stapte de man in zijn auto en reed hij, met zijn vriendin als bijrijder, op hoge snelheid weg. Op weg naar huis werd hij door de politie, die een zoekactie was gestart, in Zundert aangehouden. “We tolereren geen geweld tegen onze handhavers", benadrukt burgemeester Hans Janssen. "Daartegen treden we daadkrachtig op. Zij moeten veilig hun werk kunnen doen.”