Zes arrestaties na eerste avond Tilburgse kermis, agent gewond

Tijdens een onrustige horecanacht in het centrum van Tilburg - na de eerste dag van de Tilburgse kermis - zijn vrijdagnacht zes arrestaties verricht. Een agent werd in het gezicht geslagen.

De mishandeling vond plaats nadat agenten probeerden een heftig ruziënde man (19) en vrouw (19) te kalmeren op de Heuvelring. De twee reageerden erg agressief en keerden zich tegen de agenten. Na hun aanhouding begonnen ook mensen in de buurt zich ermee te bemoeien. De agenten moesten een linie vormen om de orde te herstellen. Met hulp van hondengeleiders en politie te paard keerde de rust terug. De gewonde agent is met een gelijmde wenkbrauw en flinke hoofdpijn naar huis gebracht.

Vanwege de mishandeling van de agent werd een 18-jarige Tilburger gearresteerd. Hij had een boksbeugel bij zich. De politie onderzoekt of hij daarmee de agent sloeg. Verder werd een 19-jarige Tilburg opgepakt vanwege het verstoren van de openbare orde en belediging.

Diefstal veiligheidsvest

Op de Veldhovenring werd een 28-jarige uit Den Bosch aangehouden. Hij stal tijdens de onrust op de Heuvelring een veiligheidsvest uit een politieauto. Een medewerker van cameratoezicht zag dit en gaf dit de agenten door. De dief probeerde er in een auto vandoor te gaan, waarop de agenten de achtervolging inzetten. Tijdens deze achtervolging werd het gestolen veiligheidsvest uit de auto gegooid. Uiteindelijk kon de automobilist tot stoppen gedwongen worden.

De bestuurder van de auto bleek de man die het vest gestolen had. Hij was onder invloed van alcohol. Hij had een promillage van meer dan 0,5. Hij kreeg een proces-verbaal voor gevaarlijk rijden en het rijden onder invloed.

Mishandeling

Tot slot werd een 45-jarige Tilburger aangehouden omdat hij in een horecazaak aan het Piusplein een 30-jarige Tilburger mishandeld zou hebben.