Gewapende overval mislukt, medewerkster benzinepomp vlucht naar magazijn

De medewerkster van de Haan-benzinepomp aan de Beneluxlaan in Tilburg is zaterdagavond overvallen. Rond kwart voor elf kwam de overvaller de shop binnen en bedreigde de medewerkster met een vuurwapen.

De medewerkster hoorde aan de bel dat iemand rond kwart voor elf de shop binnenkwam. Ze liep daarop naar de kassaruimte. Daar zag ze de overvaller voor de balie staan. De man had zijn gezicht tot aan zijn ogen toe afgedekt en hij had een vuurwapen in zijn handen.

Signalement

Daarop rende de geschrokken medewerkster terug naar het magazijn, waarna de overvaller zonder buit de shop uitrende.

De dader droeg een donkere jas met capuchon en een donkere broek. Hij is tussen de 1,80 en 1,85 meter lang en heeft bruine ogen.

Westerpark

Een klant die net kwam aanrijden om te tanken zag dat de overvaller ervandoor ging richting het Westerpark.

De politie heeft in de omgeving gezocht naar de overvaller, maar vond die niet meer.