Einde overlast wilde zwijnen in Heeze, afschieten mag voortaan

Wilde zwijnen zorgen al maanden voor overlast in de wijk Nieuwe Hoeven in Heeze. Afschieten mocht niet, omdat in de bebouwde kom niet gejaagd mag worden. Tot nu toe dan, want de provincie heeft donderdag besloten dat jagers de zwijnen voortaan mogen verplaatsen of zelfs doden. De overlast voor de inwoners van Heeze is te groot. Ze zijn blij met de maatregelen.

In mei zorgde een groep van zeker vijftien zwijnen voor paniek in het dorp. Door de zwijnen durven sommige bewoners in Heeze amper nog buiten te lopen. De dieren zorgen voor schade aan gewassen. Maar ze komen soms ook dichtbij kinderen. Ook veroorzaken ze gevaarlijke situaties voor fietsers. Sommige dorpsbewoners durven het fietspad niet meer op na een ontmoeting met de dieren. De gemeente is al een tijd in gesprek met jagers, boeren en bewoners om de overlast te verminderen. In woonwijken mocht namelijk tot nu toe niet gejaagd worden. Nu is besloten dat jagers van Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant de dieren mogen vangen en verplaatsen buiten de bebouwde kom. Daar mogen ze de dieren dan ook doden.

“Heel fijn dat er nu iets gebeurt. Het is een groot probleem"

Iefke Fox (54) uit Heeze heeft een hek neergezet tegen de zwijnen. De sporen zijn nog in haar tuin te zien. “Heel fijn dat er nu iets gebeurt. Het is een groot probleem. Bijna dagelijks is er een incident. Je weet bijna niet wat voor ziektes ze meebrengen.” Ze hoopt dat de dieren snel verplaatst worden.“ De overlast is groot.

Zwijnen staan niet bekend als agressieve dieren, maar kunnen wel in de aanval gaan, bijvoorbeeld als ze jongen hebben. Ook zwijnen die gewond zijn door een aanrijding, of jou als een bedreiging zien, kunnen aanvallen.

"Ik verwacht niet van natuurorganisaties dat ze het meteen eens zijn"