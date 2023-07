50 jaar Te land, ter zee en in de lucht, Johan Vlemmix mist het op tv

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de eerste uitzending van Te land, ter zee en in de lucht te zien was. Eindhovenaar Johan Vlemmix deed honderd keer mee als deelnemer en presenteerde later het programma voor landelijke tv. Samen met hem blikken we terug én vooruit, want wat blijkt: het programma is sinds 2011 niet meer op de bus, maar Te land, ter zee en in de lucht is nog niet verdwenen.

“Wacht even, ik moet even iemand afschieten”, zegt Johan Vlemmix als hij de telefoon opneemt. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar wie het bekende startpistool kent, heeft er meteen een beeld bij. Johan kondigt de deelnemers aan en ‘pang!’, het groepje glijdt, zoals vanouds in zelfgebouwde wagen de baan op, onder luid gejuich van het publiek.

"Er zijn nog steeds duizenden enthousiaste toeschouwers."

Het mag wel zo zijn dat het programma al sinds 2011 niet meer op landelijke tv wordt uitgezonden, volgens Johan zijn er nog steeds veel fans van het programma en ook hij zelf krijgt er nog geen genoeg van. Daarom trekt hij heel het jaar met Te land, ter zee en in de lucht door het land. "Het enige verschil is dat het niet wordt uitgezonden op landelijke tv", zegt Johan. "Maar ook bij deze editie in Oldenzaal doen ruim vijftig deelnemers mee en staan er meer dan 5.000 enthousiaste toeschouwers langs de kant."

"Ik heb heel vaak iets gebroken."

Het programma blijft volgens Johan een succes omdat het echt 'volksvermaak' is. "Mensen willen het gewoon graag zien", merkt hij. "Het was vroeger al een bijzonder programma, omdat iedereen zomaar mee kan doen; het past bij iedereen", aldus Johan. En deelname kan je zomaar flink wat bekendheid opleveren, zegt de Eindhovenaar die zelf ook bekend werd door zijn deelname. Johan maakte in die honderd keer dat hij meedeed veel mee, blikt hij terug. Zo valt hij een keer van acht meter hoog plat op het ijs tijdens het onderdeel Op Glad IJs. "Mijn neus, mijn ribben, mijn tenen", somt Johan op, "ik heb in die tijd heel wat gebroken." Ook herinnert hij zich hoe er vuurwerk onder zijn tabberd kwam, toen hij zich als Sinterklaas had verkleed. "Toen heb ik mijn ballen verbrand", lacht de oud-presentator. Maar juist dat maakt het volgens hem zo leuk: "Het hoeft helemaal niet goed te gaan, als je maar plezier hebt. Het is echt een feel good-programma dat helpt om de ellende in de wereld te vergeten."

"Ik hoop dat ze aan me denken."

Johan denkt wel dat het gevaar een reden kan zijn dat het niet zomaar terugkomt op tv. "Alles wat op tv komt, wordt tegenwoordig wel erg breed uitgemeten", vindt hij. "Mensen vinden het te gevaarlijk en de omroep is misschien ook wel bang voor schadeclaims." Toch hoopt hij dat een landelijke omroep het nog aandurft. In 2019 startte hij al een petitie in de hoop dat het programma terug op tv zou komen. Helaas nog zonder succes. Als het programma toch op tv komt, mogen ze hem in ieder geval bellen, zegt hij enthousiast. "Het maakt me niet eens uit in wat voor rol het zou zijn. Als ze het ooit nog eens uit gaan zenden, hoop ik dat ze aan me denken." Het beste van… 50 jaar Te land, ter zee en in de lucht, wordt vanaf vanavond uitgezonden op NPO 1 bij AVROTROS