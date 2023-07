Brandstichting en vernieling bij veldschuur in Helvoirt

Een groep jongeren heeft vrijdagavond behoorlijk wat schade aangericht bij een open veldschuur aan de Loonsebaan in Helvoirt. In de schuur werden verschillende vernielingen aangericht en er werd brand gesticht. De eigenaar denkt te weten wie de daders zijn.

Zaterdagochtend zijn grote gaten te zien in de zijwanden van de schuur. Ook de plastic tuinstoelen moesten het ontgelden. De eigenaar van de schuur is een postcommandant van de Helvoirtse brandweer. Hij ontdekte de brand vrijdagavond zelf bij thuiskomst en schakelde zijn eigen collega's in om de brand te komen blussen.

Einde verhaal

Al geruime tijd maakte de jeugd zelf gebruik van de open veldschuur die uitzicht geeft op het Helvoirts Broek. Nooit waren zij iemand tot last, zegt de eigenaar van de schuur tegen een 112-correspondent. De eigenaar had er zelfs stoelen neergezet, waar de jongeren gebruik van mochten maken.

Maar nu denkt hij dat diezelfde jongeren achter de brandstichting en vernielingen zitten. "Ik weet wie het zijn en de politie is op de hoogte van de situatie", aldus de eigenaar van de schuur. Hij hoopt dat de daders zich netjes bij hem melden: "Als ze de schade netjes vergoeden, zijn ze daarna weer meer dan welkom in de schuur. Doen ze dat niet, dan is het einde verhaal."