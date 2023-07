Hans (72) gaat naar tien hardcore festivals: ‘Ik kan dan helemaal losgaan'

Pussy Lounge, Atmoz, Dominator, Awakenings en Lakedance. Het zijn zomaar een paar van de hardstyle en Hardcore festivals die Hans Nieuwkerk (72) uit Eindhoven dit jaar op zijn planning heeft. Alleen of met zijn festivalvrienden gaat hij met regelmaat naar een feestje. “Ik krijg er veel energie van!”

Sterker nog, de muziek kan voor Hans niet hard genoeg zijn. “Af en toe rust en dan losgaan. Die combinatie is top! Mijn vrouw gaat één keer per week naar een hobbyavond en dan kan ik thuis los. Dan gaat de muziek hard en kan ik helemaal genieten van de muziek.”

Er is niets dat de gepensioneerde leerkracht weerhoudt om naar deze festivals te gaan, ook al komt hij er maar weinig leeftijdsgenoten tegen. “Mensen zeggen wel eens dat het ‘takkeherrie’ is, maar dat maakt me niets uit, iedereen mag dat zelf weten toch.”

Op een dag nam een van zijn dochters hem mee naar het festival ‘Extrema Outdoor’. “De jaren daarna ging zij juist minder en ik steeds meer. De festivals waar ik kwam hadden steeds hardere muziek. Ik kan helemaal losgaan op die muziek.”

Wanneer Hans het over zijn passie heeft, zie je een glinstering in zijn ogen. “De muziek is écht heel gaaf, maar daarnaast is de sfeer op de festivals geweldig. Ik heb eigenlijk nog nooit agressie of zoiets meegemaakt. In tegendeel juist, ze laten je er langs en zijn heel erg vriendelijk.”

De vrouw van Hans komt op dat moment de kamer inlopen. Al 48 jaar zijn ze samen, maar ze is nog nooit mee geweest met haar man. “Ik vind het leuk dat hij dat doet, al vind ik de muziek wel verschrikkelijk. Als hij daar zijn ei in kwijt kan is dat heel fijn.”

Een week geleden was Hans bij Dominator, een hardcorefestival op het E3-strand in Eersel. “Ik ben alleen op mijn fietsje naar Eersel gegaan, want mensen die ik ken van andere feesten konden niet. Dat was wat spannend, maar je leert daar zo snel nieuwe mensen kennen. Na een half uur adopteerde twee meiden me eigenlijk voor die dag.”