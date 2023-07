Prijsvrij annuleert reizen naar Rhodos, Transavia vliegt toch vanaf EHV

Vanwege de grote bosbranden die op het Griekse eiland Rhodos woedden, zijn er veel mensen geëvacueerd van de populaire vakantiebestemming. Veel vluchten en reizen naar het eiland zijn geannuleerd. Vanaf Eindhoven Airport vertrekt vanmiddag een toestel van Transavia wél richting Rhodos. Ook reisbureau Prijsvrij annuleert de reizen naar het eiland. "We kijken per dag wat de mogelijkheden zijn."

"We hebben ongeveer vijftig klanten van ons op het eiland zitten", vertelt Marc van Deursen, CEO van Prijsvrij. "Sinds gisteren halen we die mensen terug en vandaag komen de laatste terug naar Nederland."

Geld terug

De reizen voor vandaag en morgen annuleert Prijsvrij. "We kijken per dag wat de mogelijkheden zijn", laat Van Deursen weten. De mensen die toch graag naar het eiland toe willen gaan, worden niet tegengehouden.

"Als de klant écht wil gaan, dan bemiddelen we dat natuurlijk", stelt Van Deursen gerust. "Omdat wij als reisorganisatie de reizen annuleren, krijgen mensen gewoon hun geld terug of we helpen met zoeken naar een alternatief. Mensen hebben toch een heel jaar uitgekeken naar de vakantie."

Vlucht vanaf Eindhoven

Vanmiddag vliegt er een vlucht van Transavia vanaf Eindhoven Airport naar Rhodos. Een woordvoerder van Transavia laat weten dat het om een 'gewone' lijnvlucht gaat die wel vertrekt. "Of er mensen ook daadwerkelijk instappen, weet ik niet. De luchthaven op Rhodos is ook nog gewoon open."

Ook zijn er volgens de woordvoerder vooralsnog geen extra repatriëringvluchten gepland.

Reisorganisaties TUI, die ook vluchten vanaf Eindhoven Aiport heeft, meldt dat ze tot en met dinsdag geen nieuwe reizigers naar Rhodos brengen. Reisorganisatie Corendon annuleert ook de reizen naar het eiland tot en met dinsdag.

Harde wind

Bosbranden teisteren het Griekse eiland al zo'n zes dagen, voornamelijk op de dichtbeboste en dunbevolkte plekken De branden leken donderdag onder controle, maar door harde wind breidden de branden zich zich zaterdag uit naar gebieden waar veel toeristen zaten.

Ook vandaag wordt op het eiland gevreesd voor harde wind die het bestrijden van de bosbranden nog moeilijker maakt. Volgens de Griekse brandweer wordt de wind in de loop van zondag 'intenser' en kan dat er voor zorgen dat de vuurzeeën worden aangewakkerd.

Er zijn al 19.000 bewoners en toeristen geëvacueerd. De geëvacueerde mensen hebben de nacht doorgebracht in onder meer hotels, sportlocaties en scholen.

Omroep Brabant zoekt Brabanders in Rhodos die geëvacueerd zijn of Brabanders die nu niet op vakantie kunnen vanwege de bosbranden. U kunt zich melden via [email protected]