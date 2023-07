Lennart is met vriendin en dochters geëvacueerd: 'Hotels zitten tjokvol'

Het Griekse eiland Rhodos wordt geteisterd door hevige bosbranden. De branden woeden op het zuidelijke deel van het eiland. Enkele duizenden mensen zijn al geëvacueerd naar het noorden van Rhodos. Daar worden ze opgevangen in scholen, sporthallen en in hotels. "De hotels en hallen zitten tjok- en tjokvol", vertelt Lennart Schrauwen uit Zundert.

Lennart zit samen met zijn vriendin en twee dochters (2 en 6) in een hotel. "Ons hotel is vlak bij de stad Rhodos in het noorden van het eiland. De branden zijn zo'n 50 kilometer bij ons vandaan. Totdat er vrijdag in een keer 1500 evacués die moesten vluchten voor de bosbranden in ons hotel werden geplaatst. De rustige vakantiesfeer veranderde binnen een dag in hectiek. De situatie is nog het ergst voor de vakantiegangers die moesten vluchten voor de branden. Het zal je maar treffen."

"Werkelijk overal zaten mensen te wachten."

Volgens Lennart heeft het hotel een capaciteit voor 3000 mensen. "Dat worden er dan in één klap 4500. Niet alle mensen hadden een locatie in een hotel. Het grootste deel wordt dan ook opgevangen in de congreszaal. Verder zitten werkelijk overal mensen: in de lobby, op de trappen, in het restaurant, bij het zwembad etcetera. Er is voor iedereen eten en drinken. Het is een komen en gaan van mensen. Ze zitten te wachten tot ze naar huis kunnen."

"Kunnen we straks met twee kleine kinderen nog wel van het eiland af."