PSV begint voorrondes Champions League tegen Sturm Graz

PSV neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen Sturm Graz. De Eindhovense club begint met een thuiswedstrijd. Het is voor de Eindhovenaren een weerzien met de Oostenrijkse club. Twee jaar geleden speelden ze in de groepsfase van de Europa League ook al twee keer tegen elkaar.

PSV moet twee voorrondes overleven om de groepsfase van de Champions League te bereiken. De eerste tegenstander is dus Sturm Graz. De eerste wedstrijd wordt gespeeld in Eindhoven op dinsdag 8 of woensdag 9 augustus. De terugwedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 15 augustus in Graz.

PSV kent Sturm Graz al. In 2021 speelde de Eindhovense club in de groepsfase van de Europa League twee keer tegen de Oostenrijkers. In Eindhoven werd het 2-0 voor PSV. In Graz wonnen de Eindhovenaren met 4-1.

Als PSV de Oostenrijkse tegenstander verslaat, is het nog twee wedstrijden verwijderd van de groepsfase van de Champions League. In de play-offronde ging het de afgelopen twee seizoenen juist fout tegen Benfica en Rangers FC. Wie nu eventueel de tegenstander is, wordt later geloot.