Tussen de buien door is het prima op de camping: 'Geen hitte of bosbranden'

Echt zomers is het weer de afgelopen dagen niet. Een grijze lucht, regen en temperaturen om een vestje bij aan te trekken. Toch staan de campings in Brabant behoorlijk vol. Omroep Brabant vroeg zich af hoe het met deze campinggasten gaat en onze verslaggever nam een kijkje op Vakantiepark de Flaasbloem in Chaam.

Het is een wisselvallige maandagochtend. Veel campinggasten komen net hun tent of caravan uit met een trui en lange broek. Zo ook Suzanne en haar dochter Lotte. “We zijn er zeker nog niet klaar mee! Gisteren moesten we even vluchten voor de regen en zijn we gaan zwemmen.” Tussen de buien door kunnen zij gelukkig toch nog genieten van het campingleven. “We gaan zo even knutselen bij de knutselclub en daarna lekker buiten lunchen. Voor vanmiddag worden er wel buien verwacht en gaan we even naar een binnenspeeltuin.”

"We gaan zo zwemmen, want nat ben je toch al."

Een plekje verderop de camping staat Rianne met haar caravan. “Wij houden het wel vol hoor. Het is alleen wat frisjes. Mooi weer was beter geweest, maar tussen de buien door kun je lekker naar buiten. De kinderen gaan toch wel zwemmen, die vinden dat niet erg. Je bent toch nat.” Een fris windje of regenbui verpest haar humeur niet. “Het gaat toch om samen leuke herinneringen maken en in het buitenland is het niet altijd beter. In Italië is het te heet en in Griekenland heb je bosbranden.”

"Wij zijn er nu helemaal klaar mee."

Toch is niet iedereen blij met het Nederlandse weer. Aan het einde van het campingveldje is Lauren van de Veen aan het opruimen samen met haar broertje en moeder. “Wij gaan zo vetrekken, in plaats van woensdag. Het zeil van de tent was helemaal ingestort. En we zijn er nu helemaal klaar mee!” “Natuurlijk hebben we af en toe ook wel leuke momenten gehad”, zegt Lauren. “Ik heb bijvoorbeeld wel een keer met mijn blote voeten door de regen gelopen. Toen moest ik in de avond mijn voeten helemaal wassen. Dat was grappig.” Suzanne vindt dat je niet met de pakken neer moet gaan zitten. “We wisten het van tevoren, dus zeuren heeft geen zin. We hebben speciaal regenlaarzen gekocht. Daar kun je ook mee voetballen. En in de regen voetballen is prima. En als zij blij zijn, dan zijn wij dat ook”

"Ik moet er niet aan denken om in Italië te zitten met 40 graden."