Dode bij ongeluk met shovel op boerenerf in Schijndel

Bij een bedrijfsongeluk op een boerenerf in Schijndel is maandagmiddag iemand om het leven gekomen. Dat meldt de Arbeidsinspectie. Wie het slachtoffer is, is nog niet bekend. Het ging mis toen bij werkzaamheden een shovel kantelde. Het slachtoffer kwam onder de shovel terecht en overleefde het ongeluk niet.

Het ongeluk gebeurde maandagmiddag rond kwart voor drie. Vanwege de ernst van de situatie landde een traumahelikopter in de buurt. Ook andere hulpdiensten waren massaal aanwezig bij de boerderij in het buitengebied van Schijndel.

Foto: Sander van Gils / SQ Vision.

