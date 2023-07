Roze Maandag in 20 foto’s: dragqueens, puppy’s, Frans Bauer en Sieneke

Een grote regenboogstoet trekt de hele dag door de straten van Tilburg, want het is weer Roze Maandag. Het grootste pride-evenement buiten Amsterdam is in volle gang. Dat begon maandagmiddag met de Pride Walk door de binnenstad en gaat nog de hele dag door op de Tilburgse Kermis. En ook Frans Bauer en Sieneke waren van de partij.

Veel bezoekers kwamen maandag aan met de 'Roze Maandag Express'. Deze trein reed vanaf Amsterdam via Utrecht en Den Bosch naar Tilburg en had een dragqueen als machinist. Op het Centraal Station verzamelde de enorme menigte zich om vervolgens in een roze stoet richting de kermis te gaan. Een dj zorgde voor muziek. En ook Frans Bauer en Sieneke waren van de partij.

“Ik loop mee om duidelijk te maken dat iedereen er mag zijn."

Het leek dit jaar drukker dan ooit. Langs de route stonden tientallen toeschouwers met een grote glimlach te kijken naar de honderden deelnemers die met regenboogvlaggen voorbijliepen. Je ziet er van alles. Van jong tot oud, homo’s en transgenders tot hetero’s en leerfestisjisten tot dragqueens. Iedereen heeft zijn eigen verhaal om mee te lopen met de Pride Walk. “Ik loop mee om duidelijk te maken dat iedereen er mag zijn”, zegt een van de leden van de Gay Supporting Club van Tilburg. Ook hij heeft het nog nooit zo druk gezien. “Dat is heel fijn. Zeker voor de mensen die het spannend vinden om helemaal zichzelf te zijn. Ik hoop dat zij hier kracht uit halen.”

"Hierdoor is Tilburg bekend geworden."

Een Tilburgse loopt samen met haar 14-jarige broertje mee in de Pride Walk. Hij is verkleed als drag. Wat ze dacht toen ze hem zo voor het eerst zag? “Verdomme, hij kan zich beter opmaken dan ik! Dat kan toch niet, ik ben jaloers!", zegt ze lachend. Ze is trots op haar broertje. Of ze zich weleens zorgen om hem maakt? “Soms wel, maar hij bijt toch wel van zich af”, zegt ze vastberaden. Langs de kant staat een oudere man te kijken. Hij is er ieder jaar weer bij op Roze Maandag. “Het is altijd weer genieten”, zegt hij. “Het volk zo verschillend gekleed. Daar is Tilburg om bekend geworden, om deze dag. Dat is toch geweldig?”

Foto: Eye4images / Jack Brekelmans.

