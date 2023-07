Vingegaard wint (hoe kan het ook anders) Daags na de Tour

Tourwinnaar Jonas Vingegaard heeft in Boxmeer maandagavond het criterium Daags na de Tour gewonnen. Niet verrassend, wanneer de winnaar van de Ronde van Frankrijk aan de start verschijnt in Boxmeer wint hij steevast ook de plaatselijke ronde. Een voorspelbaarheid waar maandag niemand in Boxmeer om maalde.

Het werd uiteindelijk een sprintje tussen de Deen Vingegaard en de enige Nederlandse winnaar van een etappe in de Tour, Wout Poels. Mike Teunissen, die in Rosmalen woont, won de sprint van het peloton en finishte als derde.

De Tourkoorts bereikte in Boxmeer maandagavond een waar hoogtepunt. Het dorp liep uit voor de man die zondag nog in de gele trui werd gehuldigd in Parijs. En naast Vingegaard ging in Boxmeer dus ook heel veel aandacht uit naar Wout Poels. De bijna lokale held van net over de grens in Limburg.

Ereronde op vier wielen

De etappewinst van Poels was voor de organisatie in Boxmeer alle reden om Poels net als Vingegaard voor de start van Daags na de Tour in een open auto een ereronde door het dorp te laten maken. Een rondje waarbij Vingegaard werd vergezeld door ploeggenoot en Nederlands kampioen Dylan van Baarle in de auto en Wout Poels door burgemeester Marieke Moorman.

Het ererondje op vier wielen betekende onder meer voor Danny van Poppel, Mike Teunissen, Wilco Kelderman, Pascal Eenkhoorn en Elmar Reinders, renners die zondag ook allemaal nog te bewonderen waren op de Champs-Élysées in Parijs, dat ze even geduld moesten hebben voor het startschot uiteindelijk om half negen klonk.

Ullrich de laatste

De gele trui in Boxmeer is iets heel bijzonders: 26 jaar geleden was het namelijk voor het laatst dat de winnaar van de Tour, destijds de Duitser Jan Ullrich, er te bewonderen was.

En dus stonden veel liefhebbers maandagmiddag al op tijd klaar om een glimp op te vangen van Vingegaard in de gele trui. Al om één uur veroverden de eerste liefhebbers een mooi plekje niet ver van de finish. Tot half negen genoten zij vervolgens van verschillende andere wedstrijden, veel muziek en natuurlijk een hapje en een drankje.

Want voor sommigen langs het parcours was maandag niet Vingegaard, maar een vers getapt pilsje favoriet.