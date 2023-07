Vrachtwagen ramt vangrail A2 bij knooppunt Vught, verbindingsweg A65 dicht

De vrachtwagen botste op de vangrail bij knooppunt Vught en schaarde (foto: Bart Meesters). Het ongeluk op de A2 bij Vught gebeurde rond drie uur maandagnacht (foto: Bart Meesters). Volgende 1/2 De vrachtwagen botste op de vangrail bij knooppunt Vught en schaarde (foto: Bart Meesters).

Een vrachtwagenchauffeur is maandagnacht met zijn vrachtwagen bovenop de vangrail gereden op het punt waar de A2 van Den Bosch richting Eindhoven afbuigt naar de N65. Volgens een 112-correspondent is de vangrail over een afstand van tientallen meters beschadigd. De verbindingsweg, de A65, werd daarop afgesloten.

Het ging mis rond drie uur 's nachts. Na het botsen op de vangrail schaarde de vrachtwagen met oplegger op de weg. Hulpdiensten spoedden zich naar de plaats van het ongeluk, maar de vrachtwagenchauffeur bleek niet gewond. Wel bleek de dieseltank van de vrachtwagen lek. De diesel belandde op het wegdek. Ravage

Vanwege de ravage werd de A65 van Den Bosch richting Vught volledig afgesloten. Ook een rijbaan van de A2 richting Eindhoven ging tijdelijk dicht, evenals de oprit richting het provinciehuis. Het bergen van de vrachtwagen en het verwijderen van de beschadigde vangrail zal volgens de 112-correspondent nog uren in beslag nemen. Het verkeer in de ochtendspits zal hier behoorlijk wat overlast van kunnen ondervinden. "De vangrail zal gerepareerd moeten worden voordat de weg weer opengaat." Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

Na de crash op de A2 scheurde de dieseltank van de vrachtwagen (foto: Bart Meesters).