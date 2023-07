Rechter moet kiezen: schoot Roque C. op zijn vriendin of deed ze het zelf?

Heeft Roque C. uit Eindhoven (60) zijn vriendin neergeschoten? Of heeft de vrouw zichzelf per ongeluk beschoten en hem de schuld gegeven? Er waren dinsdag twee totaal verschillende verhalen te horen in de rechtbank in Den Bosch. En dat kan het verschil zijn tussen vijf jaar cel of vrijspraak.

Gelukkig bleef het op die 25e oktober vorig jaar bij een schampschot op de borst en kon de vrouw ’s morgens vroeg na een korte behandeling in het ziekenhuis weer naar huis. Maar wat er nu precies is gebeurd die nacht in het huis van de vrouw aan het Crusaethof in Valkenswaard, bleef de hele zitting de grote vraag.

Knipperlichtrelatie

Waar beide partijen het over eens zijn, is dat de vrouw diep in de nacht, zo rond vier uur, thuiskwam uit Rotterdam. Daar had ze een andere man bezocht. Roque C. (60) sliep in haar huis, zoals hij al een paar jaar met grote regelmaat deed.

De twee hadden een knipperlichtrelatie, die gepaard ging met hoge pieken en diepe dalen. Voor C. was het fijn dat hij bij de vrouw kon logeren, omdat hij zelf al jaren dakloos was. “Neuken, eten en slapen”, zo legde hij uit waarom hij daar graag kwam. “Ik had er geen problemen mee dat zij ook andere mannen ziet.”

Haar verhaal

Waarom de twee ruzie kregen bleef onduidelijk. Volgens justitie omdat Roque jaloers was dat de vrouw ook met andere mannen omging. Roque was daarom de vrouw achterna gegaan naar de slaapkamer en heeft haar daar van dichtbij neergeschoten. Alleen omdat zij zich net omgedraaid zou hebben, bleef het bij een schampschot en had ze slechts een schroeiplek op haar linkerborst.

Zijn verhaal

Volgens Roque kwam de vrouw gefrustreerd terug van haar vriend in Rotterdam en wilde ze daar echt niet langer blijven. Bij thuiskomst begon ze meteen ruzie te maken, vertelde Roque aan de rechter. Na wat duwen en trekken, ging ze volgens hem alleen naar boven, naar haar slaapkamer.

Toen ze een revolver pakte, zou dat wapen zijn afgegaan en schampte de kogel haar borst, zo betoogde de advocaat. Daarna ging ze schreeuwend het huis uit en gaf Roque de schuld. Dat er dna van Roque op het wapen zat was te verklaren omdat hij die revolver wel eens vast had gehad toen zij die liet zien.

De vrouw zou hem wel vaker met een vuurwapen hebben bedreigd, vertelde Roque. “Ze werd af en toe gek”, vertelde de man. “Dan moest ik weg en als ze dan weer rustig was, was alles weer goed.” Hij ontkende in alle toonaarden en met grote armgebaren dat hij in de slaapkamer was geweest. Hij was juist naar buiten gegaan, omdat zij hem weg wilde hebben.

Opeens hoorde hij schreeuwen en rende de vrouw gewond naar de buren. Voordat hij door die buren werd weggestuurd, zag hij dat de vrouw slechts lichtgewond was.

Vuurwapens verstopt?

Ondertussen kamde een arrestatieteam het huis uit op zoek naar Roque en naar wapens. Maar ze vonden niets en ook de speurhond vond geen wapens in huis. Roque was al weg en werd pas zes dagen later opgepakt in Eindhoven.

Zijn advocaat vond het maar raar dat de politie en de speurhond geen wapen hadden gevonden. Fijntjes merkte hij op dat de vrouw rechtstreeks uit het ziekenhuis om kwart over zeven in de ochtend haar slaapkamer ging opruimen. In de schoenen van Roque, die onder het bed stonden, vond ze twee vuurwapens, waaronder de revolver waarmee geschoten was. Volgens de advocaat wijst dat erop dat de vrouw ze daar zelf neergelegd zou hebben.

De officier van justitie en de advocaat van Roque bleven ieder bij hun standpunt en vroegen zich allebei af hoe de ander tot zijn redenering kwam. Als Roque de vrouw had willen neerschieten was dat vanaf een meter echt wel gelukt, betoogde de advocaat. En de officier verwonderde zich over de vraag hoe de vrouw de wapens dan heen en terug had gesmokkeld naar de slaapkamer. Over een motief tastten beiden in het duister.

5 jaar cel of vrijspraak?

De officier van justitie eiste vijf jaar cel voor poging tot doodslag. De advocaat van Roque wil vrijspraak. De vrouw had gebruik willen maken van haar spreekrecht, maar daar kwam ze niet aan toe. Op het moment dat haar ex de zaal werd binnengebracht, viel ze flauw en bleef de rest van de zitting buiten de zaal.

Voor alle partijen is het afwachten welk verhaal de rechter bewezen acht. De uitspraak is op 8 augustus.

LEES OOK: Vrouw gewond na schietpartij, arrestatieteam valt huis binnen