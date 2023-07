Man (86) drukt per ongeluk gaspedaal in en rijdt fietser dood

Een 72-jarige man uit Bergen op Zoom is maandagmiddag overleden, nadat hij op de Halsterseweg in zijn woonplaats werd aangereden door een auto. De bestuurder, een 86-jarige bewoner, drukte tijdens het achteruitrijden per ongeluk het gaspedaal in, in plaats van de rem. Daardoor reed hij op volle snelheid achteruit en raakte hij de fietser.

Het ging mis toen de automobilist rond kwart over vier achteruit een oprit af wilde rijden. Waarschijnlijk zag hij de fietser aankomen en wilde hij wachten tot die voorbij was. Maar in plaats van te remmen, gaf de man dus gas. Vervolgens reed hij met hoge snelheid de weg en een groenstrook over, waarna hij tegen een auto van de overburen tot stilstand kwam. Onderweg raakte hij de fietser, die door de botsing viel. De 72-jarige man is nog met de ambulance naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht, maar overleed op de weg daarnaartoe al. Het rijbewijs van de bestuurder van de auto is ingenomen.