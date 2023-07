Bestuurder komt om het leven bij botsing, N65 helemaal dicht

Op de N65 bij Berkel-Enschot is dinsdag aan het einde van de middag een automobilist om het leven gekomen bij een ernstige botsing. De weg is dicht in beide rijrichtingen.

Ron Vorstermans Geschreven door

Er zijn verder geen gewonden gevallen. Er waren twee auto's bij de botsing betrokken. Een van de wagens is na de botsing tegen een boom geëindigd en in brand gevlogen. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, meldt de politie. Ook is het onduidelijk hoe lang de weg dinsdagavond nog dicht blijft. Op de botsing kwamen veel hulpdiensten af. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

Foto: SQ Vision.