Tilburger (51) komt om het leven bij botsing tegen boom

Een man (51) uit Tilburg is dinsdag aan het einde van de middag omgekomen op de N65 bij Berkel-Enschot. Met zijn auto botste hij tegen een boom, waarna de wagen in brand vloog.

Rond tien voor zes ging het mis. De man verloor de controle over het stuur en kwam tegen een boom in de middenberm tot stilstand. Door de klap raakte een auto aan de andere kant beschadigd vanwege losgeschoten brokstukken. Er vielen geen andere gewonden.

Onderzoek

Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, meldt de politie. Op de botsing kwamen veel hulpdiensten af. De weg was tot ver in de nacht dicht in beide richtingen.