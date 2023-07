Marianne Vos finisht als tweede na spannende finale in Touretappe

Marianne Vos is als tweede geëindigd in de derde etappe van de Ronde van Frankrijk voor Vrouwen. De 36-jarige renster uit Babyloniënbroek werd dinsdag in de massasprint verslagen door Lorena Wiebes en accepteerde dat de Europees kampioene sneller was. “Als je niet echt veel fout hebt gedaan en er is er eentje beter, kun je daar enigszins tevreden mee zijn", zegt ze tegen de NOS.

De rensters reden een rit van 147,2 kilometer door de Dordogne. "Ik had met Anna Henderson een fantastische lead-out", zegt Vos over de sprintvoorbereiding. "Daardoor kwam ik in een perfecte positie te zitten om de spurt aan te gaan. Al merkte ik meteen dat Wiebes met meer snelheid langs me kwam, en dan weet je dat het lastig wordt. Het enige wat je dan kan doen, is blijven trappen tot de streep." Vos won vorig jaar twee etappes in de Tour en droeg meerdere dagen de gele leiderstrui. "Enerzijds kan ik terugblikken op een goed resultaat, al ga je natuurlijk altijd voor het hoogste haalbare", zegt ze. "Een Tourrit winnen is niet gemakkelijk. Het blijft het grootste wielerevenement van het seizoen. Nu is het zaak om goed te herstellen. Zo kunnen we hopelijk blijven meedoen voor een zege."