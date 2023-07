112-nieuws: jongen raakt gewond bij spelen met vuur • overval in Best

22.10

Een 14-jarige jongen is vanavond in Dongen ernstig gewond geraakt toen hij met drie andere tieners met vuur aan het spelen was. Rond negen uur ging het mis op de Kanaaldijk-Noord. Het slachtoffer werd in een huis in de buurt onder een douche gezet, terwijl meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. De jongen is uiteindelijk met de traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft van de andere drie tieners een verklaring opgenomen en doet onderzoek.