Urenlang geen treinen tussen Oss en Den Bosch na blikseminslag

Er reden woensdag na een blikseminslag bij Oss urenlang geen treinen tussen Oss en Den Bosch. De NS verwachtte in eerste instantie dat de problemen rond halfvijf woensdagmiddag zouden zijn opgelost, maar uiteindelijk werd dit zeven uur 's avonds.

Tussen de stations Oss, Oss West, Rosmalen, 's-Hertogenbosch Oost en 's-Hertogenbosch werden stopbussen ingezet.

Ook problemen tussen Utrecht en Den Bosch

Ook op het traject Utrecht - Den Bosch hadden treinreizigers woensdag last van problemen na een blikseminslag. Dit bij Geldermalsen. Tussen Houten en Geldermalsen reden hierdoor vrijwel de hele ochtend geen treinen. Tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen reden snelbussen. Rond twaalf uur waren de problemen opgelost.

Het KNMI waarschuwde woensdag in onze provincie met code geel voor zware onweersbuien met kans op hagel en windstoten tot zestig kilometer per uur. De waarschuwing gold in eerste instantie tot negen uur, maar de waarschuwing werd uiteindelijk pas om een uur woensdagmiddag ingetrokken.