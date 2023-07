Vrachtwagen scheurt en verliest duizenden kilo's varkensvlees op rotonde

Honderden stukken varkensvlees zijn op de Keulsebaan in Boxtel op het wegdek beland. Het lijkt erop dat de trailer van een vrachtwagen in de bocht is gescheurd door het gewicht van het vlees. Hoe dat precies is gebeurd en of de vrachtwagen verkeerd was geladen, is nog niet bekend.

Op de foto's is te zien dat de trailer nog recht overeind staat, maar dat de opbouw door het gewicht op de weg is beland. De stukken varkensvlees hangen in de trailer aan haken. Mogelijk is de vrachtwagen te snel over de rotonde gegaan en is daardoor de lading naar buiten gaan schuiven op de rails in de trailer. Rotonde afgesloten

Het opruimen van het varkensvlees gaat nog wel even duren. De rotonde is voor het kantoor van de Rabobank afgesloten vanwege al het vlees dat op de weg ligt. De vrachtwagen kwam waarschijnlijk van slachterij Vion, dat een paar honderd meter verderop ligt.

Foto: René van Hoof.