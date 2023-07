Felgroene camper van Nicky is gestolen: 'Wil hem heel graag terug'

Al 12 jaar rijden hij en zijn vrienden er al mee rond, om reclame te maken voor een festival. Maar vorige week is de felgroene camper van Nicky Kuijpers uit Someren gestolen toen die op een carpoolterrein stond. De camper is daarna nog in Best gezien, maar sindsdien ontbreekt ieder spoor. "We hebben die camper zelf laten spuiten en beletteren. Het is een oud beestje, maar hij doet wat die moet doen."

Eens per jaar organiseren Nicky en zijn vrienden Die Heise Bierfesten, een uit de hand gelopen festival. Om bezoekers te werven, rijden ze met hun gepimpte camper langs allerlei andere festivals zoals De Zwarte Cross en Paaspop. "In april gaat die altijd uit de stalling. In de zomer staat die op allerlei plekken. Zo stond die nu een weekje op een carpoolplaats bij Lierop, in de buurt van de A67. Daar hebben we de camper op 13 juli weggezet. De 22ste kwamen we erachter dat die gestolen was."

"Ik heb ook aangifte gedaan bij de politie."

Wanneer de camper precies is gejat, weet Nicky niet. "Ik dacht eerst woensdag de 19de, maar later hoorde ik dat een dag eerder onbekende mensen bij de camper zijn gezien. Waarschijnlijk hebben die 'm gestolen." In de hoop de bijzondere camper terug te krijgen, plaatste Nicky een oproep op Facebook. Wie de gouden tip levert, wint een compleet verzorgd weekend op Die Heise Bierfesten. Daardoor denken veel mensen dat het om een promotiestunt gaat. "Misschien had ik dat aanbod niet moeten doen", zegt Nicky. "Maar hij is echt gestolen. Ik heb ook aangifte gedaan bij de politie." De camper staat ook bij de RDW als gestolen geregistreerd.

"Meerdere mensen hebben de camper in Best nog gezien."

Na de oproep zagen mensen de camper op een industrieterrein in Best staan. Nicky: "Daar is die helaas weer weg. Een camper met een geel dak, die in de buurt van onze camper stond, staat er nog wel. Mensen hebben gezien dat een man met een hond spullen overlaadde van die camper naar de onze." Met of zonder camper: Die Heise Bierfesten komt niet in gevaar. "Maar die camper wil ik wel heel graag terug. We gebruiken 'm bij andere festivals ook om in te slapen. Hij is 50 jaar oud, maar het werkt nog prima. Hopelijk krijg ik snel een goede tip. Deze camper, met zijn groene kleur en mooie dame op de zijkant, valt wel op."