Veel broedende vogelkolonies in de Biesbosch: 'On-Nederlandse taferelen'

"On-Nederlands." Zo omschrijft boswachter Joey Braat van Staatsbosbeheer de laatste ontwikkeling in de broedgebieden van de Biesbosch. In het Nationaal Park is een eiland waar vijf kolonies van verschillende soorten vogels samen broeden. Onder hen de koereiger, volgens Braat een zeldzaam exemplaar. Waar de broedplek precies is, houdt Braat onder de pet. "We willen de rust in het gebied bewaren. Die soorten zitten daar juist omdat het er rustig is."

Indrukwekkend en uniek. Tot die conclusie kwamen Braat en zijn collega's toen ze op een eiland in het natuurgebied liepen om nesten te tellen. "Drie soorten reigers, aalscholvers en lepelaars zagen we bij elkaar. Dat is uniek. Normaal broeden de vogels los van elkaar. Nu zitten de kolonies dicht bij elkaar. Vooral de aantallen zijn bijzonder." Stijgende lijn

Op het eiland broeden namelijk 215 paar lepelaars, 662 paar aalscholvers, 73 paar blauwe reigers, 43 paar zilverreigers en 1 paar koereigers. "Je hebt in Nederland niet heel veel plekken waar deze soorten samen in kolonies broeden. Drie verschillende reigersoorten is al een zeldzaamheid. En er zit nog steeds een stijgende lijn in." Je hoeft niet naar het eiland te gaan om de resultaten van het broedwerk te zien. "Aan de Noordwaard bij Werkendam kun je alle soorten zien. De jonge lepelaars zijn al uitgevlogen en de kleine zilverreigers gaan daar op zoek naar voedsel. Het mooie van deze kolonie is dat je die ook van veraf kunt zien."

Koereiger (Jonathan Leeuwis/Staatsbosbeheer)

Aalscholver (Twan Teunissen/Staatsbosbeheer)

Kleine zilverreiger (Twan Teunissen/Staatsbosbeheer)