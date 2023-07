Lucas verandert van geslacht, maar vindt het missen van school spannender

Lucas Hoeppe (17) is in transitie. Dit betekent dat hij van geslacht verandert: van vrouw naar man. Een intensief traject, zeker als je bedenkt dat hij ook nog eens een mbo-opleiding in Eindhoven volgt. Volgend jaar wordt Lucas geopereerd en is hij langere periode afwezig. Eng vindt hij het niet. "Ik vind het missen van de lessen op school spannender dan de operatie zelf."

Toen Lucas aan de opleiding tot onderwijsassistent aan het Summa College in Eindhoven begon, was hij in transitie. "Ik ben hier op school gekomen als Lucas. Officieel heb ik mijn naam in september laten veranderen. Ik zat al aan de vrouwelijke hormoonremmers en later in het schooljaar begon ik ook met het slikken van mannelijke hormonen."

"Je merkt dat ze wat voorzichtiger zijn."

Aan het begin van het jaar vertelde hij zijn eigen klas dat hij transgender is. "Eerst hadden we nog geen contact met andere klassen, maar later in het jaar wel. Tijdens het kamp kwamen sommige mensen erachter dat ik transgender ben. Dat was eigenlijk wel grappig, ze hadden het nog niet door." Het afgelopen jaar is Lucas best veel veranderd. "Mijn stem is natuurlijk dieper geworden, maar dat gaat heel geleidelijk. Ik denk niet dat mijn medestudenten het echt hebben gemerkt, juist omdat we elkaar elke dag zien." Soms merkt Lucas wel dat medestudenten zich anders gedragen tegenover hem. "Ik kan me wel voorstellen dat ze misschien anders naar me kijken omdat ik transgender ben. Je merkt dat ze wat voorzichter zijn met wat ze tegen me zeggen. Mensen moeten er vaak even aan wennen. Maar op een gegeven moment weten ze wie ik ben en maakt het allemaal niet meer uit."

"Soms willen ze wel heel veel details weten."

Lucas kleedt zich gewoon om bij de jongens tijdens het sporten. Ook slaapt hij op kamp bij de jongens. "Daar hebben ze geen moeite mee. Ik ben echt gelukkig en kan mezelf zijn zonder constant uitleg te geven. Ik heb hier nog nooit iets vervelends meegemaakt en ik ben nog nooit nageroepen. Het is echt heel fijn, misschien moet ik even afkloppen", lacht hij. Veel leerlingen uit zijn jaar zijn heel open en stellen hem juist vragen over de geslachtsverandering. "Bijvoorbeeld hoe lang ik hormonen slik, wat voor operaties ik krijg. Dat soort dingen. Soms willen ze wel heel veel details weten en die vertel ik dan ook gewoon. Ik vind het wel fijn dat ze zo geïnteresseerd zijn."

"Ik wil het heel graag halen."