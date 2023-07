Benzineprijs weer torenhoog, 5 tips om goedkoper te tanken

Het is weer afzien aan de pomp. De prijs voor een liter benzine is op de meeste plekken weer boven de 2 euro gestegen. Daarmee is tanken in ons land het duurst in heel Europa. En dat blijft waarschijnlijk voorlopig ook zo, voorspelt brandstofexpert Paul van Selms van UnitedConsumers.

Dat heeft vooral te maken met de tijdelijke korting op belastingen die begin deze maand is vervallen. Daardoor betalen we weer 17 cent per liter extra. En de prijs is nog wat verder gestegen, sinds de olieproductie is verlaagd. Lucratief dus voor de producenten, maar wij voelen dat in de portemonnee.

Van alle Europeanen betalen wij nu zelfs het meeste voor een tankbeurt. Dat komt vooral door de hoge belasting erop. “Zestig procent gaat naar de staat", legt Van Selms uit. "Zelfs als auto’s morgen op water kunnen rijden en een liter water een kwartje zou kosten, zouden we nog 1,65 betalen. Vanwege de accijnzen dus."

Op dit moment is de gemiddelde prijs van een liter benzine 2,17. Bij de goedkopere tankstations zit je nog net onder de 2 euro. Aan dit soort bedragen moeten we volgens Van Selms gaan wennen. “De prijs van ruwe olie is nu 80 dollar per vat. Dat is een reële prijs, dus dat zal voorlopig zo blijven.”

Om in deze toch al dure tijd te besparen op je benzinekosten, hebben we een paar tips voor je op een rijtje gezet:

1. Zoek de goedkoopste benzinepomp

Nee, daarvoor hoef je niet stad en land af te rijden. Er zijn veel apps die met kleurtjes aangeven welke benzinepomp in de buurt het goedkoopst is. Moet je tanken en ben je op een plek die je niet goed kent? Kijk dan even in zo'n app en tel uit je winst.

2. Tank niet langs de snelweg

Tankstations langs de snelweg vragen de hoofdprijs. Ga in plaats daarvan naar een onbemand tankstation, dat scheelt zo vijf euro per tankbeurt.

3. Hou aanbiedingen in de gaten

Veel tankstations geven op bepaalde dagen korting. Hou in de gaten hoe dat bij het tankstation bij jou in de buurt zit en plan je tankbeurt. Maandag is volgens de ANWB trouwens de duurste dag om te tanken, omdat de pompstations dan minder korting geven. Zaterdag is een goede dag, dan stunten veel tankstations juist met de prijzen.

4. Tank in het buitenland of aan de grens

In België en Duitsland is de benzine op dit moment een stuk goedkoper. In België zelfs 7 procent, dat scheelt zo’n 6 euro per tank. Let wel op dat je dat alleen doet als je in de buurt bent. “Anders moet je ook de kilometers en tijd die je eraan kwijt bent rekenen", zegt Van Selms.

5. Rijd zuiniger

Los van goedkoop tanken, kan je tot slot ook goedkoper rijden. “Hou je bandenspanning op orde. Rij niet onnodig met een bagagerek bovenop je auto. En rijd een keer 100 in plaats van 120 kilometer per uur op de snelweg”, geeft Van Selms als tip. “Als je die drie dingen goed doet, kun je tien procent brandstof besparen. En dat is meer dan aan de pomp."