Bewoners bedreigd met vuurwapen en beroofd tijdens verkoopafspraak

Bewoners van een huis aan de Wever in Best zijn woensdagavond overvallen. Ze hadden online iets te koop gezet en daarvoor een afspraak gemaakt met een man die het wilde kopen. Maar toen de man binnen was, trok hij een vuurwapen. Niemand raakte gewond.

De man, die deed alsof hij een geïnteresseerde koper was, stond rond tien voor half zeven 's avonds bij de deur van de slachtoffers. De bewoners lieten hem nietsvermoedend binnen. Daar trok de man een vuurwapen en bedreigde hij de bewoners. Uiteindelijk ging de overvaller er met een buit vandoor. Er zouden volgens de politie meerdere daders bij betrokken zijn. Wat ze precies meenamen, is niet bekend. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. In een burgernetbericht wordt gevraagd uit te kijken naar een man en een vrouw van rond de twintig.