Pakketpunt is gesloten, dus zet de bezorger de pakketten voor de deur

Bij een pakketpunt in Rijen lagen de pakketjes woensdagochtend voor het oprapen. Letterlijk. De winkel was namelijk nog gesloten, maar de chauffeur van PostNL was er wel al. En dus besloot de bezorger de pakketten maar gewoon op de stoep neer te zetten en te vertrekken.

De eigenaar van de telecomzaak keek woensdagmiddag vreemd op toen hij bij zijn winkel aankwam en de stapel pakketten voor zijn deur zag. Hij opende zijn zaak vandaag een uurtje later dan normaal gesproken. Die memo had de chauffeur niet gekregen. “Maar als ik gesloten ben, wat de reden ook mag zijn, mag hij die niet zomaar daar neerzetten”, zegt Ashi.

"Hij betreurt het en heeft er spijt van."