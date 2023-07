PSV wint gezapige lichtstadderby van stadgenoot FC Eindhoven

PSV heeft met 3-1 gewonnen van FC Eindhoven. In een saaie oefenwedstrijd werd het aanwezige publiek niet bepaald vermaakt. Dat had ook te maken met de B-opstelling waarmee PSV aantrad. De doelpunten van de thuisploeg kwamen van Anwar El Ghazi, Ricardo Pepi en Jason Van Duiven. Voor FC Eindhoven scoorde David Garden.

Zo'n 23 duizend toeschouwers waren getuige van een zeer saaie lichtstadderby. PSV speelde sowieso met een half B-team. Alleen aanwinst Pepi, El Ghazi, Jordan Teze en Patrick van Aanholt lijken een kans te maken op een basisplaats over ruim een week in de Johan Cruijff Schaal.

Maar ook met veel jeugdspelers rondom deze kern was PSV de dominante ploeg tegen stadsgenoot FC Eindhoven. In de eerste helft kwam ze op een 2-0 voorsprong via Pepi en El Ghazi. Daarna was het eigenlijk uitvoetballen en zorgen dat er geen blessures werden opgelopen.

Aansluitingstreffer

De bezoekers telden meer bekende gezichten, maar zij konden niet echt potten breken tegen de grote broer. Ozan Kökcu schoot op de lat, dat was de grootste kans voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Toch werd het nog even spannend vlak voor tijd. David Garden wist Joël Drommel te passeren. De voorsprong van PSV kwam niet meer in gevaar want in de blessuretijd werd het nog 3-1 via Jason van Duiven.

Voor PSV wacht zondag nog een laatste oefenwedstrijd tegen het Engelse Nottingham Forest. Dan zullen er misschien wel elf andere namen spelen aangezien van de basis tegen Augsburg alleen Joël Drommel er woensdagavond bij was. Daarna kan trainer Peter Bosz zijn eerste echte prijs pakken met PSV als het op bezoek gaat bij Feyenoord voor de Johan Cruijff Schaal. Een paar dagen later wacht de eerste wedstrijd in de voorronden van de Champions League tegen Sturm Graz.