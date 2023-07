Vanaf 2024 volgen studenten aan deze hogeschool lessen klimaatverandering

Wie in 2024 aan Breda University of Applied Sciences wil studeren, krijgt er misschien wel een verplicht vak over de klimaatverandering bij. "Zo leren studenten, hopelijk, hoe ze ervoor kunnen zorgen dat er een toekomstbestendige vrijetijdssector gaat ontstaan" zegt hoofddocent Harald Buijtendijk. "Bijvoorbeeld door te leren over uitstelgedrag rondom klimaatbeleid of door creatiever na te denken over andere bestemmingen waar je niet met het vliegtuig heen hoeft."

Wie klimaatverandering op z'n piek wil meemaken, hoeft eigenlijk alleen een enkeltje naar Zuid-Europa te boeken. Met hagelstenen, bloedhitte en extreme droogte is er daar al jaren geen ontkomen aan. "En niet alleen in het hoogseizoen", zegt Harald Buijtendijk. "Zuid-Europa is een hotspot voor klimaatverandering geworden."

"Jongeren hebben het gevoel dat ze de wereld naar de knoppen zien gaan."

Daar wil Breda University, als kweekvijver voor jong talent in de vrijetijdssector, niet langer omheen dansen. Komend schooljaar beginnen ze met een pilot, waarbij iedere leerling les krijgt over de klimaatcrisis. En als dat aanslaan, krijgt iedereen op de hogeschool het misschien zelfs als verplicht vak. Het stokpaardje van de lessen wordt het stukje studentenwelzijn, dat een belangrijke rol in de lessen krijgt. "We zien steeds vaker dat studenten psychologische effecten ervaren door klimaatverandering", legt Buijtendijk uit. Jongeren kunnen zich volgens hem machteloos of boos voelen, omdat ze het gevoel hebben dat ze de rotzooi van vorige generaties op moeten ruimen. "Ze hebben het gevoel dat ze de wereld naar de knoppen zien gaan", zegt de docent. "Dan moet er ruimte zijn om het expliciet bespreekbaar te maken."

"Vliegtuigmaatschappijen zijn eigenlijk slachtoffer van hun eigen succes."