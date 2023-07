14-jarige zwaargewond bij brand: 3 jongens zitten nog vast

Voor het veroorzaken van een brand waarbij woensdagavond in Dongen een jongen van 14 zwaargewond raakte, zijn drie andere jongens aangehouden. Twee van hen zijn 13, een is 14 jaar oud. De drie kinderen worden verdacht van brandstichting en zitten nog vast.

Hoe de brand rond halfnegen 's avonds aan de Kanaaldijk-Noord ontstond en hoe de jongen gewond raakte, wordt onderzocht. De politie houdt er rekening mee dat het om een ongeluk zou kunnen gaan.

De aangehouden jongens komen net als het slachtoffer uit Dongen. Ze werden woensdagavond snel na de brand opgepakt en zitten nog in de cel, zo laat een politiewoordvoerder donderdagochtend weten.

Onder de douche

"Omdat we te maken hebben met een zwaargewond slachtoffer willen we precies weten wat er is gebeurd", legt ze de aanhouding van de jongens uit. Verder is de politie terughoudend met het geven van informatie over de zaak. Dit omdat het gaat om minderjarige verdachten.

Het 14-jarige slachtoffer raakte zwaargewond en is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Hij werd in eerste instantie opgevangen in een huis in de buurt en werd daar onder de douche gezet.