Bijzonder babynieuws: 4 leeuwtjes geboren in Safaripark Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen zijn vier Afrikaanse leeuwen geboren. De jonge dieren zijn in de nacht van dinsdag 11 juli op woensdag 12 juli ter wereld gekomen, zo maakte het park donderdag bekend. Het is het eerste nestje leeuwen sinds zes jaar.

"De moeder heeft oorspronkelijk vijf welpjes geworpen, maar de vijfde heeft het helaas niet gehaald", zegt dierenverzorgster Mariska Vermij-van Dijk. "Treurig, maar zo gaat dat nu eenmaal. We zijn erg blij dat het met de vier welpen erg goed gaat." Leeuwen worden, net als huiskatten, blind geboren. Na tien dagen gaan de ogen open. Vanaf de derde week lopen ze wat steviger op de pootjes en gaan ze de wereld langzaamaan verkennen. "Rond die tijd krijgen ze ook de eerste medische check en wordt duidelijk wat het geslacht is van de jonge diertjes", zegt Vermij-van Dijk. Nog niet zichtbaar

De welpjes zijn geboren in het verblijf op de route van de auto- en wandelsafari. Voorlopig zijn ze nog niet zichtbaar voor de bezoekers. Onbekend is wanneer dat wel het geval is. Het Hilvarenbeekse park zet zich in, samen met andere Europese dierentuinen, voor het behoud van de leeuwen.

Foto: Beekse Bergen