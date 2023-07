Piemelknuffels in trek op de kermis: 'Hij gaat mee naar de slaapkamer'

Opgewekte kermisgangers hopen dit jaar maar op één ding: dat ze met de geliefde piemelknuffel op zak naar huis kunnen. Op verschillende plekken in Tilburg wordt bij graaikramen gretig gegrepen naar de roze metgezel. "Hij gaat mee naar de slaapkamer."

Terwijl ze rechtop tussen een witte laag schuimpjes in grijpmachines omhoog staan, lachen ze door het glas naar voorbijgangers.

Noah Rodenburg heeft een oogje laten vallen op een groot exemplaar. Zijn klauw gaat naar beneden. Na wat pogingen en luid gegiechel van zijn vriendinnen trekt hij uiteindelijk een welverdiende prijs uit de machine. "Tja, piemels. Dat is toch gewoon leuk?", zegt Noah. Hij is er nog niet helemaal uit waar zijn knuffel terecht zal komen. "Dat is 18-plus."