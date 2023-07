Zomers weer voorlopig niet in zicht: 'Het is niet anders...'

Zit je te wachten op zon en temperaturen boven 25 graden? Dan heeft Rico Schröder van Weerplaza slecht nieuws voor je. Ook komend weekend en volgende week wacht ons regen, regen en nog eens regen.

Deze vrijdag begon vrij bewolkt. Hier en daar viel wat lichte regen. "Maar dat trekt allemaal weg en geleidelijk breekt de zon door", vertelde Rico vrijdagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Het wordt best een aardige dag. De temperatuur is duidelijk hoger dan donderdag. Toen bleven we overal in de provincie onder de 20 graden. Vandaag wordt het zo'n 22 of 23 graden. Er kan een enkele bui overtrekken, maar dat mag de pret niet drukken. "

"Het kunnen stevige buien zijn, met onweer erbij."

Zaterdag begint droog met af en toe zon. "Maar vanuit het westen komt dan bewolking opzetten", vertelde Rico op de radio. "We krijgen te maken met buien en dat kunnen stevige buien zijn, met onweer erbij. De temperatuur komt zaterdag weer uit op een graad of 23. Later op de dag trekken die buien naar het oosten weg. Zaterdagavond wordt het weer droog met vanuit het westen geleidelijk opnieuw een beetje zonneschijn. We beginnen en eindigen de zaterdag dus met zon." Ook zondag krijgen we te maken met stevige buien, afgewisseld met zonneschijn. "Dan waait een stevige zuidwestenwind en komt de temperatuur wederom uit op zo'n 22 graden."

"Het gaat heel de week zo door."