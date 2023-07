Verliefde man wil 24.000 euro terug van escort, want ze wil niet samenwonen

Een man uit de gemeente Drimmelen, die smoorverliefd was op een prostituee, krijgt de 24.000 euro die hij haar betaalde niet terug. Dat heeft de kantontrechter in Maastricht bepaald. De man vond dat hij de vrouw dit enorme geldbedrag heeft geleend. Maar de rechtbank is onverbiddelijk: hier stonden diensten tegenover en zeker geen liefde, want liefde is niet te koop.

De man uit Drimmelen was helemaal gek op de prostituee en wilde graag dat ze gingen samenwonen. De twee hadden intensief contact en keer op keer maakte de man duidelijk dat hij niets liever wilde dan dat ze in 2020 bij hem in zou trekken. Maar dat was de vrouw nooit van plan. “Ik hou echt van je”, zo liet hij haar talloze malen weten. De man stelde eerder deze maand in de rechtbank in Maastricht dat hij een liefdesrelatie had en dat hij 24.208 euro aan haar had geleend. Maar de vrouw zei dat ze escortdame was en dat de man gewoon betaalde voor haar diensten. De vrouw schreef in een van de berichten dat ze ‘niet kon eten van love’. De rechter gaf de vrouw in alles gelijk. Alle bewijsstukken, zoals WhatsAppberichten en teksten bij overboekingen, wijzen toch echt op een zakelijke relatie tussen de prostituee en cliënt en niet op een liefdesrelatie. De man betaalde voor seks en naaktfoto’s.

"Liefde is nu eenmaal niet te koop."