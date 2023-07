Wordt Corry Konings’ duet met rapper Donnie net zo’n hit als deze liedjes?

Corry Konings heeft weer een potentiële zomerhit te pakken. De koningin van het levenslied dook met niemand minder dan rapper Donnie en de Oosterhoutse Extince de studio in. Ze gebruikten de bekende melodie van Kleine Jongen en bedachten een pakkende tekst. Vrijdag kwam hun nieuwe single ‘Vakantie’ uit.

Het idee voor het zomernummer ontstond vorige maand op het Muziekfeest in Uden, waar Corry en Donnie optraden. “We kwamen elkaar tegen en ik zei tegen Donnie dat ik het geweldig zou vinden als hij ook een keer een liedje met mij zou opnemen”, vertelt Corry vrijdag in het radioprogramma Brabants Bont.

Het is afwachten of we dit nummer aan het eind van de zomer massaal meebrullen. Met deze duetten had Corry in het verleden in elk geval wel succes:

Hoeren neuken nooit meer werken

Dit lied staat vast nog in je geheugen gegrift. In 2011 choqueerde Corry Konings menig Nederlander door de titelsong in te zingen van de film New Kids Nitro. De zangeres is fan van de aso’s uit Maaskantje en bedacht zich geen moment toen ze gevraagd werd. Ze kreeg kritiek, maar ook behoorlijk wat lof. Maar bovenal: het nummer sloeg in als een bom! Op YouTube is de clip meer dan 2 miljoen keer bekeken.