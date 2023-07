Kinderboekenschrijfster Margriet Heymans (90) overleden, won vele prijzen

De Bossche kinderboekenschrijfster en illustrator Margriet Heymans is overleden. Ze stierf donderdagavond op 90-jarige leeftijd. Dat heeft haar uitgever Singel Uitgeverijen vrijdag bekendgemaakt.

Margriet Heymans was een veelbekroond schrijfster. Ze ging naar de school voor kunst en kunstnijverheid in Den Bosch en werd daar later ook docent. In 1958 kreeg ze haar eerste illustratieopdracht van een kindertijdschrift. Daarna begon ze samen met haar zus Annemie aan het prentenboek 'Het Poppenfeest'. Het was haar debuut dat uiteindelijk pas in 1971 verscheen, omdat daarvoor geen enkele uitgever het op de markt durfde te brengen.

Voor haar tweede boek, 'Hollidee de Circuspony', ontving ze twee jaar later het Gouden Penseel, een prijs voor best geïllustreerde kinderboek. Die prijs won ze in 1988 en 1998 nog eens voor de tekeningen in de boeken 'Annetje Lie in het holst van de nacht' en 'De wezen van Woesteland'. Ook als schrijfster was Heymans succesvol. Zo ontving ze onder meer een Zilveren Griffel, de belangrijkste literatuurprijs voor kinderboeken.

De illustrator moest niets hebben van zoete verhalen. Ze tekende het echte leven vol geweld, eenzaamheid en tegenslag en combineerde dat met het absurde. Ook had Heymans een grote liefde voor de natuur en het Brabantse landschap. Zo tekende ze de Meierij in het boek 'Diep in het bos van Nergena'. Daarvoor kreeg ze in 2007 de Nienke van Hichtum-prijs.