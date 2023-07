Omroep Brabant bivakkeert in Tilburg Noord: op zoek naar jouw verhaal

De contrasten zijn enorm in Tilburg Noord. Met 120 verschillende nationaliteiten is de wijk is rijk aan cultuur, maar het inkomen ligt in een groot deel de helft lager dan gemiddeld. Omroep Brabant gaat er een week lang op bezoek. Bij mensen die helpen: “Je koopt hier een kopje soep voor 75 cent." En we krijgen advies: “Ik zou dit plein platgooien en opnieuw beginnen."

Het Verdiplein is de plek waar we gaan bivakkeren. Er zit een visrestaurant, een kapper, een zaak met Afrikaanse schoonheidsproducten. En een bakker: Saada. En daar is het, wanneer je ook komt, druk. Je kunt er je brood kopen, natuurlijk, maar ook even gaan zitten. Het ontbijt, met een pot Marokkaanse muntthee, is tot laat op de dag populair. Eigenaar is Daoud Ouzzegane. Hij groeide op in Marokko, kwam op zijn zestiende naar Nederland en ging in een bakkerij aan het werk. Achttien jaar geleden begon hij zijn eigen zaak: “Het is hard werken, maar ik mag niet klagen. Het loopt goed.”

"Er is wel hangjeugd, maar die heb je overal."

Daoud heeft het Verdiplein zien veranderen. Van een plek waar hij soms naar buiten moest hollen om vechtende jongens uit elkaar te trekken tot wat het nu is: “De laatste tijd gaat het heel goed. Er is wel af en toe hangjeugd, maar die heb je overal.” Maria Antonietta Gallo ziet de hangjongeren ook in haar buurt, rondom de Sibeliusflat, een paar straten verderop. “Vooral kinderen tussen 8 en 21, die nu in de zomer een beetje op straat hangen en niet echt een doel hebben. Ze kunnen ook niet op vakantie. Dus gaan ze uit verveling dingen kapot maken.” Vanaf acht jaar? Ja echt: “Het begint vaak met wat oudere broers, neven en nichten. Die zien ze op straat en ze volgen dat voorbeeld. Je moet dus kijken wat je die kinderen kunt bieden. Zodat ze iets kunnen doen dat ze leuk vinden en wat bijdraagt aan een fijnere wijk. En dan zijn ze juist een voorbeeld voor hun jongere broers, zusjes en buurtkinderen.” Antonietta kent de wijk van binnen en van buiten. Met haar organisatie Tira mi su helpt ze buurtbewoners die in de knel zitten aan kleding, spullen: net wat ze nodig hebben. Zo verzacht ze hun armoede. En doordat al die tweedehands spullen worden hergebruikt, is ze ook nog eens duurzaam bezig.

"Er is toch woningnood? Bouw hier dan flats."

Van maandag 31 juli tot en met vrijdag 4 augustus zijn verslaggevers Agnes van der Straaten en Tom van den Oetelaar in Tilburg Noord. Een wijk met volop uitdagingen. Van de mogelijke komst van een mestfabriek die stankoverlast kan geven tot de uitbreiding van het stroomnetwerk, waar Antonietta in haar Sibeliusflat op uitkijkt. En dan moeten er nog 5000 woningen worden gebouwd. Wat dat laatste betreft, heeft Daoud nog wel een tip voor de gemeente: “Als het aan mij ligt, gooien ze het Verdiplein gewoon plat en bouwen ze het hier opnieuw op.” Hij wil met zijn bakkerij best naar het grote winkelcentrum even verderop, op het Wagnerplein: “Er is toch woningnood? Bouw hier dan alleen woningen en flats.” Als Agnes en Tom niet op pad zijn, zitten ze bij bakkerij Saada. Ze gaan op zoek naar de verhalen in de buurt. Tips? Mail [email protected].

Maria Antonietta met een tevreden klant en medewerkers van Tira mi su (foto: Imke van de Laar)