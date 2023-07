Oud-PSV'er Mohamed Ihattaren ook bij Juventus op straat gezet

Juventus heeft het contract van oud-PSV'er Mohamed Ihattaren verscheurd. De 21-jarige Ihattaren stond sinds 2021 onder contract bij de Turijnse topclub, maar kwam daar nauwelijks tot voetballen. Het was geen geheim dat Juventus hem daarom van de loonlijst wilde halen.

Ihattaren kwam eerder uit voor PSV. Daar kwam de middenvelder uiteindelijk in de problemen omdat hij geregeld in conflict lag met de toenmalige trainer Roger Schmidt en de clubleiding.

Ajax huurde Ihattaren vervolgens van Juventus, maar wegens problemen in de privésfeer liep ook dat avontuur op niets uit. Ajax besloot de koopoptie in het contract niet te lichten. Ihattaren had bij Juventus een contract tot de zomer van 2025.

Arrestatie

Begin dit jaar meldde De Telegraaf dat Ihattaren in Amsterdam was opgepakt omdat hij verdacht werd van het mishandelen van zijn ex-vriendin. De politie stelde toen dat er inderdaad iemand in de hoofdstad was opgepakt, maar heeft nooit bevestigd dat het om Ihattaren ging.