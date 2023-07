Harrie Verkampen stopt bij Boerenbondmuseum: 'Geworden wat ik hoopte'

Een einde van een tijdperk: honderden vrijwilligers namen vrijdagmiddag afscheid Harrie Verkampen. De oprichter van het Boerenbondmuseum droeg de voorzittershamer over aan Toos van Katwijk. De 75-jarige Harrie is ontzettend trots. "Ik ben heel blij dat het is geworden wat ik hoopte. Niemand krijgt hier iets en omdat niemand iets krijgt, kan alles."

Het Boerenbondsmuseum is een openluchtmuseum over het leven van de Brabantse boeren rond 1900. Met boerderijen die zijn ingericht zoals de boeren er in die tijd woonden. Maar ook een dorpsplein, een schooltje en zelfs een fabriekje uit het begin van de vorige eeuw. Er worden regelmatig demonstraties verzorgd, er wordt boter en kaas gemaakt en brood gebakken zoals vroeger.

"Het voelt niet als een afscheid."

Zo'n 44.000 bezoekers trekken jaarlijks naar Gemert waar ruim 250 vrijwilligers het Boerenbondmuseum in leven houden. Het museum werd in 1990 geopend en is sindsdien bijna drie keer zo groot geworden. Harrie Verkampen heeft de ziekte van Parkinson en neemt daarom na 33 jaar afscheid als voorzitter. Maar echt weggaan doet hij niet. "Dit is heel apart, maar het voelt niet als een afscheid," vertelt de bedenker van het museum. "Ik draag de verantwoordelijkheid over, maar ik zal hier niet minder vaak zijn", aldus de voormalig wethouder. Harrie wordt naar eigen zegge 'een gewone vrijwilliger'. "Ik kom nog buurten en meehelpen met wat ik nog kan. Maar het commanderen is nu wel voorbij!", lacht hij.

"Harrie heeft heel hard gewerkt. Een bijzondere man."