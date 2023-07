Auto crasht en brandt uit, bestuurder bestelbus rijdt door politieafzetting

Een auto is vrijdagnacht gecrasht en op een boom gebotst langs de Hastelweg in Eindhoven. Vervolgens vatte de auto vlam. Mensen die de crash zagen gebeuren, haalden twee mensen uit de gecrashte auto.

De schade was enorm, zag een 112-correspondent. "De weg was over een lange afstand bezaaid met brokstukken." Vanwege de ernst van de situatie werden twee ambulances en een traumaheli opgeroepen. De straat werd afgezet door de politie en de slachtoffers zijn met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Bemoeien

De bestuurder van een bestelbus die op hoge snelheid kwam aanrijden zag de wegafzetting over het hoofd. Deze kon niet meer remmen, reed door het afzetlint en miste maar het uitgebrande autowrak op een haar.

De bestuurder van de bestelbus liet aan de politie weten dat hij en de man die bij hem in de bestelbus zat het afzetlint niet gezien hadden. Toen de agenten met de mannen in gesprek wilden gaan, begon een flinke groep op straat zich hiermee te bemoeien. Vervolgens probeerde de bestuurder van de bestelbus er tot twee keer toe vandoor te gaan.

Aanhouding

Uiteindelijk raakte de bestuurder op de grond in een gevecht met een agent. Toen die hulp kreeg van collega's, begon ook de bijrijder uit de bestelbus zich met de situatie te bemoeien. Hij probeerde zijn vriend te bevrijden en agenten in het gezicht te slaan.

Uiteindelijk wisten beide mannen zich los te krijgen en het op een lopen te zetten. Na een korte achtervolging kon de bestuurder van de bestelbus alsnog worden aanhouden. Intussen was vanuit verschillende hoeken van de stad assistentie aangekomen voor de agenten.