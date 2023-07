Waarschuwing voor zware buien met onweer en hagel

Het KNMI waarschuwt dat het zuidoosten van het land zaterdagmiddag last kan krijgen van een paar stevige onweersbuien. Hierbij is er ook kans op hagel. Het weerinstituut heeft voor Brabant, Gelderland en Limburg code geel afgegeven.

De onweersbuien worden tussen twee en zes uur 's middags verwacht. Naar verwachting trekken de buien aan het eind van de middag via het oosten het land uit. "Aan het eind van de middag verwacht ik dat vooral in het westen van de provincie de zon er nog redelijk bij komt", vertelde Jeroen Elferink van Weerplaza vrijdagavond. "Het is daarbij niet zo heel koud vandaag, 21 tot 23 graden."

Ook zondag krijgen we te maken met buien. "Maar tussendoor is het dan nog best een hele tijd best droog en aardig weer."

Het regenachtige weer houdt ook komende week aan. "Maar er zullen ook goede momenten zijn, hoor.: Maar het normale zomerse weer met temperaturen van 25 graden zie ik de komende twee weken nog niet in de weerkaarten. Maar als het zonnetje schijnt bij 22 graden is het toch ook prima?"