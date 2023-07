Willem vindt 317 zilveren munten onder huis: 'We rekenden ons al miljonair'

"Schat, ik heb een schat gevonden!" Wie zijn of haar partner dit hoort zeggen, zal denken dat ie voor de gek wordt gehouden. Dat dacht ook Philo van Gasselt, toen haar man thuiskwam met deze woorden. "Hij is wel vaker in een lollige bui", lacht ze. Maar dit keer is het menens: tijdens de verbouwing van zijn boerderij uit 1584, stuitte hij op 317 zilveren munten. De oudste komt waarschijnlijk uit 1680.

Een jaar geleden kochten Philo van Gasselt en Willem van den Hurk een oude boerderij in Eindhoven, die al een lange tijd leeg stond. "We moesten de muren en vloer helemaal isoleren", vertelt Philo. Ook de tegels, die los op de zandvloer lagen, moesten eruit. Toen Willem begon met graven, hoorde hij plotseling een harde krak. Het bleek dat Willem een oude aardewerken kruik had gebroken. Hij groef het uit en vond de oude munten.

Philo zat ondertussen niets vermoedend in de tuin aan een wijntje, vertelt ze. "Toen hij de tuin binnenkwam riep hij: 'schat, ik heb een schat gevonden!'" Pas toen hij de munten één voor één op de tuintafel voor haar legde, wist ze dat hij haar niet voor de gek hield. "Het waren er 317 in totaal. Ik wist niet wat ik zag!" De meeste munten waren groen uitgeslagen. In zilveren munten zit namelijk ook koper om de munt te verstevigen. Maar koper oxideert na lange tijd en geeft de munten een groenblauwe kleur. "Sommige zijn zo versleten dat er alleen nog een groen plakje over is", vertelt Philo. Maar er zijn ook munten die nog deels zilver zijn en waarvan je kunt zien wat erop staat. "Er is een munt waar de tekst 'Lodewijk XIV' op staat, met zijn hoofd erbij. Je kunt zien dat hij een enorme haakneus had", lacht Philo.

Nieuwsgierig speurden Willem en Philo op internet naar meer informatie over de munten. "We zagen dat sommige 800 euro waard waren en rekenden onszelf al miljonair", lacht Philo. "Maar daarvoor waren de munten helaas te veel beschadigd." Ook speculeerden ze over hoe de munten onder hun boerderij terecht waren gekomen: "Voor de invoering van de gulden verstopten mensen ook geld, net zoals wij dat deden met de komst van de euro, omdat we hoopten dat het geld later veel waard zou zijn", gist Philo. Op Google vonden Philo en Willem dat de Java-oorlog in die tijd plaatsvond. "Misschien was de bewoner opgetrommeld om mee te vechten en heeft hij de munten verstopt voor bij terugkomst, maar is hij niet meer teruggekomen."

