Mariabeeld verdwijnt én herrijst in één ochtend: 'Een groot mysterie'

Het verhaal van een verdwenen Mariabeeld in een kapel in Vught is zaterdagochtend met het uur mysterieuzer geworden. Het beeld bleek verdwenen, maar een paar uur later staat er een nieuw en ander beeld. En niemand in de buurt weet hoe dan kan. Zelfs de beheerders niet.

Ron Vorstermans Geschreven door

Guido Ploegmakers is beheerder van het landgoed Nieuw Sparrendaal in Vught. Hij woont daar al jaren samen met zijn vrouw. Het landgoed is erg nieuw, want het is elf jaar geleden in de bosrijke omgeving naast het ‘normale’ landgoed Sparrendaal gebouwd. Dat Sparrendaal was vroeger vooral een klooster met een mooi park, maar verloor zijn functie. Het volledige terrein werd daarom in 1994 aangekocht door de Stichting Brabants Landschap. Het oude kloosterterrein Sparrendaal grenst dus met de tuin van Guido, en daarom grenst zijn tuin óók aan een oude kleine kapel.

“Ik kon niet geloven wat ik zag.”

De kapel ligt zo goed als in zijn tuin. Zo’n vier keer per week bezoekt Guido de kapel tijdens zijn ochtendwandeling. Maar vanochtend zag hij iets raars. Het stenen Mariabeeld in de kapel was plots verdwenen. “Ik kon niet geloven wat ik zag”, zegt Guido. Direct greep hij naar zijn sociale media, waar hij in alle ongeloof zijn beklag over de diefstal deed. “Waar is mijn geliefde Maria?”, schrijft hij op Facebook. “Helpen jullie mijn Maria terugvinden? Graag zo veel mogelijk delen.” Tientallen mensen reageren woedend. Maar als Guido amper na middaguur samen met een correspondent van Omroep Brabant weer bij de kapel staat, wordt het verhaal nog mysterieuzer. Want er staat plots weer een beeld. “Een veel moderner beeld. Wel een Maria-beeld, maar alsnog een ander beeld.”

"Niemand weet wat hier gebeurd is. Ik heb echt geen idee.”

Guido barst in lachen uit. “Ik weet het ook niet meer! Dit is te bizar voor woorden. Ik en de andere buurtbewoners houden hier alles nauwlettend in de gaten, ook via een WhatsApp-groep. Maar niemand weet wat hier gebeurd is. Ik heb echt geen idee.” De twee beelden naast elkaar. Links zie je het oude beeld, rechts het nieuwe:

Links zie je het oude beeld, rechts het nieuwe (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media).

De kapel, gebouwd door de paters die vroeger in het klooster zaten, is redelijk populair in de omgeving. Er worden iedere dag wel kaarsjes opgestoken, vertelt Guido, maar de nieuwe eigenaar Brabants Landschap zou zich volgens hem niet zo om de kapel bekommeren. “Als ik en andere buurtbewoners er niet zouden zijn, zou die kapel binnen een halfjaar niet meer te bereiken zijn. Nee, wij houden alles zelf al jaren bij rond die kapel. Dus het lijkt mij heel sterk dat dit de bedoeling was en dat dit gepland was."

"Ik hoop dat het oude beeld snel weer terecht is.”

Brabants Landschap was zaterdagochtend niet bereikbaar voor commentaar. In de tussentijd kan Guido enkel gissen naar wat er aan de hand is. “Een groot mysterie, maar het is alsnog balen, want dit is niet het juiste beeld. Dus ik hoop dat het oude beeld snel weer terecht is.”

Guido met het beeld (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media).