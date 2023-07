Brand in cafetaria in winkelcentrum, supermarkt moet dicht vanwege de rook

Een brand in een cafetaria heeft aanzienlijke schade veroorzaakt in winkelcentrum Oosterhof in Boxtel. Het vuur in cafetaria 't Lambertje brak rond tien uur zaterdagavond uit. Aan de buitenkant van het winkelcentrum waren geen vlammen te zien, wel veel rook. Die veroorzaakte volgens een 112-correspondent flink wat schade in een groot deel van het winkelcentrum.

Binnen nog geen uur was de brand onder controle. Het ventileren van het winkelcentrum, dat een jaar geleden werd heropend na een flinke verbouwing, nam echter de nodige tijd in beslag. Ondanks dat het vuur alleen woedde bij de cafetaria, liep ook de naastgelegen Jumbo-supermarkt rook- en roetschade op. Bij de dierenwinkel tegenover de cafetaria werden de diertjes in veiligheid gebracht. De bakker, de kapsalon, de schoenmaker en de slagerij in het winkelcentrum hebben op het eerste zicht geen schade. Sluiting

Tijdens het uitbreken van de brand was de cafetaria gesloten. Bij de Jumbo waren nog enkele vakkenvullers aanwezig. Zij zijn ongedeerd. Vanwege de rook- en roetschade zal de supermarkt tijdelijk de deuren moeten sluiten, laat de 112-correspondent weten. Ook de cafetaria, die in het najaar verhuist naar een nieuwe locatie net buiten het winkelcentrum, zal volgens de 112-correspondent voorlopig gesloten blijven. Koelruimte

In 1984 brandde het Oosterhof-winkelcentrum al eens tot de grond toe af. De brand die zaterdagavond ontstond, lijkt te zijn begonnen in de koelruimte van de cafetaria.

Bij de brand in winkelcentrum Oosterhof in Boxtel kwam veel rook vrij (foto: Sander van Gils/SQ Vision).