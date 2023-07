A58 dicht na botsing drie auto's, een auto vat vlam

Drie auto's zijn rond zes uur zondagochtend op elkaar gebotst op de A58 van Tilburg richting Eindhoven. Het ongeluk gebeurde bij Oirschot. Een van de auto's, een hybride auto, vatte hierbij vlam. De rijbaan is bezaaid met brokstukken. Daarop werd de weg tussen Moergestel en Oirschot volledig afgesloten.

Terwijl de brandweer de auto bluste, ontfermden ambulancemedewerkers zich over de slachtoffers. Zeker een slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Benzinelek

Een van de betrokken auto's lekte benzine. Onder het lek is door de brandweer een opvangbak geplaatst. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de drie auto's mee te nemen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

Via vanuit het westen richting Eindhoven wil rijden, krijgt het advies via de N65 en de A2 te gaan.