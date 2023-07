Man die agent wilde wurgen zit nog vast, gevluchte bijrijder meldt zich

De 24-jarige bijrijder van een bestelbus die zaterdag na een botsing in Eindhoven gezocht werd omdat hij agenten probeerde te slaan, is opgepakt. Hij heeft zichzelf gemeld bij de politie. De bestuurder van de bestelbus, die een agent probeerde te wurgen, zit nog altijd vast.

Het gevecht met agenten brak uit na een ander ongeval. De Hastelweg was deels afgezet vanwege het ongeval. De bus kwam vervolgens met hoge snelheid aanrijden, kon niet meer remmen, reed door het afzetlint en miste het uitgebrande autowrak op een haar.

De 24-jarige bestuurder van de bestelbus, die onder invloed was, liet aan de agenten weten dat hij en de man die bij hem in de bestelbus zat het afzetlint niet gezien hadden. Toen de agenten met de mannen in gesprek wilden gaan, begon een flinke groep op straat zich hiermee te bemoeien.

Gevecht

Vervolgens probeerde de bestuurder van de bestelbus er tot twee keer toe vandoor te gaan. Uiteindelijk raakte de bestuurder op de grond in een gevecht met een agent. Hij probeerde onder meer de keel van de agent dicht te knijpen.

Toen de agent hulp kreeg van collega's, begon ook de bijrijder uit de bestelbus zich met de situatie te bemoeien. Hij probeerde zijn vriend te bevrijden en agenten in het gezicht te slaan.

Uiteindelijk wisten beide mannen zich los te krijgen en het op een lopen te zetten. Na een korte achtervolging kon de bestuurder van de bestelbus alsnog worden aangehouden. De bijrijder verdween spoorloos en heeft zichzelf inmiddels dus gemeld.