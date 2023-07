Klant bedreigt Aldi-medewerker met mes: 'Ging om 15 cent korting'

Een medewerker van de Aldi aan de Hoofdstraat in Rijen is zondagochtend bedreigd door een klant. De klant liep met een mes op hem af en probeerde de medewerker later op de parkeerplaats met zijn auto aan te rijden. De reden? Een verkeerd prijskaartje op het stokbrood, waardoor het 15 cent duurder leek.

"Zoiets verwacht je niet op zondagmorgen", verzucht de Aldi-medewerker. Hij was 's ochtends in de winkel bezig geweest met het vervangen van de prijskaartjes van producten die vanaf maandag niet meer in de aanbieding zijn. "In het schap lijkt het dan alsof ze niet meer in de aanbieding zijn. Voor de klanten is dat niet erg, hun boodschappen blijken aan de kassa dan soms goedkoper te zijn", legt de medewerker uit.

Maar een van de klanten was het daar niet mee eens. Toen de Aldi-medewerker buiten het magazijn uitliep, kwam de klant boos op hem afgelopen. "Hij had net boodschappen gedaan en zei dat we een stel bedriegers waren. Hij zei ook dat wij en alle supermarkten kapot moesten worden gemaakt en dat hij ons om wilde leggen", vertelt de medewerker.